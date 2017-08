Shell Pernis praat omwonenden bij over incidenten

Tientallen omwonenden van Shell Pernis hebben woensdagavond tekst en uitleg gekregen over de problemen vorige week bij de raffinaderij. De directie gaf een toelichting op de brand en de ontsnapping van het giftige fluorwaterstof (HF).

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kon en vorige week toch een lek ontstaan, zegt directeur Jos van Winsen van Shell Pernis:

''Het was in een HF-fabriek. HF is een sterk zuur en dat is in contact gekomen met water en heeft daar een leiding weggeroest. We hebben gelijk de blusinstallaties aangezet om het HF neer te slaan, zodat het zo veel mogelijk binnen de fabriek blijft. Toch konden mensen in Hoogvliet het wel ruiken, dat maakt mensen verontrust.''

Het opstarten van Shell Pernis is inmiddels begonnen, nadat de fabrieken een week hebben stilgelegen. Daar worden de omwonenden ook over bijgepraat. Volgens Shell gebeurt alles in overleg met de DCMR.

Van Winsen verwacht dat omwonenden donderdag al gaan merken dat er weer gefakkeld gaat worden. Dat is aan de kant van het zogeheten ABC-terrein. Shell zegt de overlast tot een minimum te willen beperken.