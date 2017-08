Chauffeuse op containerterminal aangerand door collega

Een Nederlandse chauffeuse is maandagmiddag op de terminal van APM 2 op de Tweede Maasvlakte aangerand door een collega. De dader, een 30-jarige Roemeen, is aangehouden.

Hij is een dag later na het betalen van een forse boete vrijgelaten. Justitie wil niet zeggen hoe hoog de geldstraf is. Het zou gaan om een bedrag van duizenden euro's.

De man, die voor een Nederlands bedrijf zou werken, werd dinsdagmiddag vrijgelaten na het betalen van de boete. Justitie kon hem niet voorgeleiden omdat het de eerste keer was dat de man met justitie in aanraking kwam. Ook was het vergrijp niet ernstig genoeg.

''We hadden hem voor de rechter kunnen brengen. Maar die zaak zou mogelijk pas over een jaar hebben gediend. De vraag is of de man dan nog op de zitting was verschenen. Vasthouden konden we 'm niet,'' legt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie uit.

''Door de boete op te leggen, hebben we direct actie ondernomen.''

Sinds juni

Het 28-jarige slachtoffer rijdt sinds juni op de vrachtwagen. De vrouw, die anoniem wil blijven, vertelt haar verhaal, omdat ze hoopt dat containerterminals daardoor nog meer oog hebben voor de veiligheid van vrouwelijke chauffeurs. ''Ik hoop dat niemand dit hoeft mee te maken.''

Het was de eerste keer dat zij naar de terminal van APM 2 op de Maasvlakte reed om een container te lossen. Om die reden werd ze op de terminal telefonisch begeleid door haar charter. Dat is een tussenpersoon bij de bemiddeling van vrachten. Hij hielp haar door de procedure. De man heeft het hele voorval ook telefonisch meegekregen, bevestigt hij tegen RTV Rijnmond.

''Op een gegeven moment reed ik met mijn vrachtwagen naar de geautomatiseerde kraan, die de container zou lossen. Bij die kraan stond ook een andere vrachtauto. De chauffeur van die wagen had inmiddels de twistlocks van de container losgemaakt,'' vertelt de vrouw.

Als vrouwelijke chauffeur weet ze dat mannelijke collega's vaak zo hoffelijk zijn om te helpen. Op dat moment was er nog niets aan de hand.

''Toen vroeg de collega of ik begreep wat een bepaalde streepjescode op zijn papieren betekende. Dat ging in gebarentaal, want hij sprak geen Nederlands en geen Engels,'' vervolgt de vrouw. ''Omdat ik nog niet alles weet, heb ik het via de telefoon aan mijn charter gevraagd. Hij wist het antwoord ook niet. ''

Kus

De man wilde vervolgens afscheid nemen door de vrouw een hand te geven. ''En hij wilde mij ook nog een kus geven. In sommige landen is dat een gebruik. Maar hij wilde mij op de mond zoenen. Dat weigerde ik. Ik wees naar m'n wangen.''

De Roemeense chauffeur bleef proberen om haar op de mond te zoenen. ''Ik heb drie keer geroepen: No, no, I'm married. Maar hij hield mij vast en bleef het proberen. Vervolgens kneep hij mij in de linkerborst.''

Daarna liet de man haar los, liep naar de voorkant van zijn vrachtwagen en reed weg. De hevig geschrokken vrouw, pakte haar telefoon en zei tegen de charter - die de aanranding door de telefoon had meegekregen - wat er was gebeurd.

''Hij heeft de beveiliging gebeld,'' zegt de vrouw. ''Die heeft alle poorten dicht gegooid. Daarna hebben ze de man kunnen aanhouden.''

Opdonder

Het slachtoffer kan het twee dagen later nog moeilijk bevatten. Daarbij speelt mee dat ze op jonge leeftijd ook al het slachtoffer was van een zedenmisdrijf. ''Alles kwam weer boven. Ik heb er een enorme opdonder van gehad. Ik ben ook niet in staat om te rijden. Mijn man heeft mijn diensten overgenomen.''

De vrouw is lovend over het ingrijpen van het personeel van APM. ''De beveiliging heeft snel gehandeld. Ook hebben de mensen goed voor mij gezorgd.''

Toch hoopt ze dat er in de toekomst op de terminal meer personeel rondloopt. ''Camera's zijn mooi, maar die kun je niet actief helpen. Als er mensen in de buurt waren geweest, hadden die mijn roep om hulp gehoord. ''

De vrouw overweegt om een civiele procedure tegen haar aanrander te starten.

APM is om een reactie gevraagd, maar kon die woensdagavond nog niet geven.