Verwarde man klimt op dak in Rotterdam

Foto: Mick / RonVmedia

In de Afrikaanderbuurt in Rotterdam-Zuid is woensdagavond iemand volledig uit z'n dak gegaan op het dak van een woning.

De politie kreeg halverwege de avond een melding over de verwarde man op de Hilledijk. Meerdere politiewagens snelden naar de plek toe en sloten de straat af voor het verkeer. Ook de brandweer kwam ter plaatse. Net op het moment dat een groot kussen zou worden uitgestald, gaf de man zich over. Hij is meegenomen naar het politiebureau.