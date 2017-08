'Liever een eitje van de hobbyboer'

Door de fipronil-affaire laten steeds meer mensen eieren in de supermarkt links liggen. In plaats daarvan kopen ze hun eieren nu bij hobbyboeren. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Rijnmond langs hobbyboeren met kippen op Voorne-Putten en in de Albrandswaard.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat alle eieren die nu in de winkel liggen oke zijn. Maar een deel van de consumenten heeft toch liever een eitje dat niet uit een enorme leghennenstal komt. "Ik had eerst gewoon een doosje aan de weg staan, maar dat doe ik niet meer. Het is nu zo weg en zonder te betalen ook nog eens", zegt hobbyboer Bram van der Waal uit Rockanje. Van der Waal houdt veertien kippen in zijn achtertuin en verkoopt de eieren voor zijn plezier aan buren en vrienden. "Nu krijg ik wildvreemde mensen aan de deur met de vraag of ik eieren heb." Een stuk verderop richting Oostvoorne zitten veel ook hobbyboeren met kippen. "Jammer, weer een kraam die geen eieren meer heeft", zegt een vrouw die net komt aanrijden. "Ik heb maar twee kippen, maar zoveel vraag kan ik uiteraard niet aan", meldt een hobbyboerin in Oostvoorne. Een andere boer zegt: "Ik heb het bord langs de weg maar weggehaald, want ik krijg zoveel mensen over de vloer die eieren willen. Daar zit ik niet op te wachten."