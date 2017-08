Grote brand in stal met hooi in Oostvoorne

Brand in een stal aan de Heveringseweg - Oostvoorne. Foto: MediaTV

In Oostvoorne heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed in een stal aan de Heveringseweg. In de stal lag hooi opgeslagen. De dieren in de stad waren al naar buien.

De brand in het hooi was moeilijk te bestrijden. Ook was er sprake van rookontwikkeling. Een deel van het dak moest gesloopt worden om de brandhaard te kunnen blussen.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.