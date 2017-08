VIDEO: Grote brand in Oostvoornse stal met hooi, paarden ongedeerd

Brand in een stal aan de Heveringseweg - Oostvoorne. Foto: MediaTV

In Oostvoorne heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed in een stal aan de Heveringseweg. In de stal lag hooi opgeslagen. Vier paarden konden op tijd naar buiten en bleven ongedeerd.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Het vuur was moeilijk te bestrijden. De brandweer zette onder meer een hoogwerker in. Een deel van het dak moest gesloopt worden om het vuur onder controle te krijgen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.