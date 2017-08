Gewapende overval op fast food-restaurant in Capelle aan den IJssel

KFC-filiaal in Capelle - Foto: MediaTV

In de nacht van woensdag op donderdag is in Capelle aan den IJssel een filiaal van Kentucky Fried Chicken overvallen. Dat gebeurde net na middernacht.

De overvaller had een vuurwapen bij zich. Hij ging er na de overval meteen vandoor. Er is naar hem gezocht, onder meer met een politiehelikopter. Maar dat leverde niets op. . Het is niet bekend of de overvaller iets buitgemaakt heeft.