KFC-filiaal in Capelle overvallen

KFC-filiaal in Capelle - Foto: MediaTV

In de nacht van woensdag op donderdag is in Capelle aan den IJssel een filiaal van de KFC overvallen. Dat gebeurde net na middernacht.

De mannen gingen er na de overval meteen vandoor. De politiehelikopter heeft nog meegezocht, maar heeft niemand kunnen vinden. Het is niet bekend of de overvallers ook iets hebben meegenomen.