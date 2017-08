Gestolen kunstwerk uit Grote Kerk Dordrecht weer terecht

Het gestolen kunstwerk van Aart de Lange

Het kunstwerk dat vorige week werd gestolen van een expositie in de Grote Kerk in Dordrecht is weer boven water. Kunstenaar Aart de Lange is door dolle heen. "Hoe blij kan een mens zijn?", roept hij donderdag op Radio Rijnmond.

Het paneel Blij Samen was vorige week plots verdwenen, tot grote schrik van de kerk en de maker. Maar Aart de Lange kreeg woensdag een goed nieuws-telefoontje van de politie. Bij de aanhouding van twee mannen in een auto hadden agenten het paneel zien liggen. De gestolen waar gaat niet meer terug naar de Grote Kerk in Dordrecht, maar naar het atelier van de kunstenaar. De Lange: "Daar krijgt het een ereplekje." Aart de Lange woont in het Brabantse Knegsel. Hij groeide op in Rhoon. Als kind bezocht hij vaak Bach-concerten in de Grote Kerk van Dordrecht.