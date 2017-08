Varkens overleven stalbrand in Langerak

Archieffoto Foto: Sem van der Wal

Aan de Lekdijk in Langerak heeft brand gewoed in een stal met varkens. Het vuur is inmiddels onder controle.

Het ging niet om een brand in een megastal. Volgens de brandweer zaten er "vijf á zes dieren" in de schuur. De varkens hebben de brand overleefd. Tijdens het bluswerk was een deel van de Lekdijk afgesloten voor verkeer.