Politie vindt taser tussen vuile was in Zwijndrecht

Het stroomstootwapen dat in Zwijndrecht werd gevonden. Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

Bij een huiszoeking in Zwijndrecht heeft de politie vorige week een bijzondere vondst gedaan. Bij het omkieperen van een wasmand stuitten agenten op een taser: een stroomstootwapen dat spieren tijdelijk kan verlammen.

De politie dacht eerst nog dat er een zaklamp tussen de vuile kleding lag. Maar toen de agenten het opschrift 'POLICE 20000W' en twee metalen puntjes op de bovenkant

van de 'lamp' zagen, kregen ze het vermoeden dat het voorwerp toch voor iets anders bestemd was dan licht maken in het donker.

Het wapen is in beslag genomen. De eigenaar moet zich later bij de rechter verantwoorden.

Vanwege het rechercheonderzoek is de vondst van de taser donderdag pas bekendgemaakt.