Postcode 3055, Hillegersberg

De ochtend in het chique Hillegersberg begon voor verslaggever Mirjam de Winter met een pijnlijke ervaring op het "spijkerbed" van Jantien van Driel. Een dagelijkse meditatie op de Zweedse spijkermat (met plastic stekels) is volgens Jantien goed voor lichaam en geest.

Mies van de Berg (85) woont ook in Hillegersberg en is groot fan van het koningshuis. Ze was destijds uitgenodigd voor de bruiloft van Willem-Alexander en Maxima en kreeg onlangs nog een kaartje van de koning.

Het Molenlaankwartier heet niet voor niets zo. In de wijk zijn twee molens te vinden, waaronder De Vier Winden, waar nog altijd op de wind graan gemalen wordt. Leen Arie van Driel woont met zijn Britse echtgenote in de stellingmolen uit 1776. In de molenaarswinkel verkopen ze alle soort meel en bak-artikelen. Voor in het regiomuseum kreeg Mirjam een zak speculaasmeel mee en een speculaasplank met afbeelding van de molen.