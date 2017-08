Bradley de Nooijer houdt conditie op peil bij Dordt

Bradley de Nooijer is terug op het trainingsveld bij FC Dordrecht, maar slechts om zijn conditie op peil te houden. Het contract van de linksback was ontbonden en hij was vorige week nog op proef bij MVV. Dat liep op niets uit, waarna hij sinds vandaag dus weer mee traint met Dordt.

Na de zomerstop was het vetpercentage van De Nooijer te hoog, waarna hij uit de selectie werd gezet. Na drie weken zou hij alsnog aan mogen sluiten, maar zover kwam het niet. Trainer en vader Gérard de Nooijer wilde zich in al die weken niet uitlaten over de situatie rondom zijn speler en zoon, maar het is een publiek geheim dat hij in Bradley de Nooijer een zeer waardevolle speler voor z'n selectie ziet. Vooralsnog is het niet de bedoeling dat de linksback ook daadwerkelijk weer voor FC Dordrecht zal uitkomen.