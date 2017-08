Scouting Alblasserdam organiseert bijeenkomst na dood van twee leden

Scouting Alblasserdam houdt donderdagavond een openbare bijeenkomst in het clubgebouw. Aanleiding is het overlijden van twee leden in de Belgische Ardennen. "Wij merken dat er veel behoefte is om samen te zijn", zegt woordvoerder Wendy van Rossum van Scouting Nederland.

Maandag 7 augustus kwamen een 21-jarige vrouw uit Nieuw-Lekkerland en een 28-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. In een bocht in de Ardennen raakte de bestuurder door een onbekende oorzaak de controle over het stuur kwijt en botste tegen een bestelwagen, die stil stond. Twee andere leden van de scouting raakten gewond. "Dit raakt niet alleen de leden van de scoutinggroep, maar ook de mensen in Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en de regio", verduidelijkt Van Rossum. "De steun en lieve woorden die we van alle kanten krijgen, helpen ons deze onwerkelijke gebeurtenis een plekje te geven. Dus hebben wij besloten tussen 20.00 en 22.00 uur het clubgebouw aan de Savornin Lohmanweg voor iedereen te openen."