Restauratie 'Het Ding' eindelijk in zicht

De Coolsingel, donderdagmorgen Foto: Roland Vonk

In Rotterdam zijn de voorbereidingen voor de restauratie van het grote kunstwerk voor de Bijenkorf begonnen. De sculptuur op de Coolsingel, in de volksmond 'Het Ding' genoemd, is al jaren toe aan een grondige opknapbeurt.

Formeel begint het herstel van het kunstwerk pas als de bezwaarprocedure is afgerond. Dat is eind augustus. Omwonenden mogen tot die tijd nog bezwaar maken. De eigenaar van het kunstwerk, Bouwfonds, wil pas uitleg over de opknapbeurt geven als deze procedure is afgerond. Bouwfonds betaalt de rekening voor het herstelwerk. Dat is zo'n zeven ton. Het bedrijf heeft lang gewacht met het onderhoud, omdat er onenigheid was over wie voor de kosten zou opdraaien. De Rotterdamse kunstkenner Evert Maliangkay, strijdt al sinds 2012 voor onderhoud van Het Ding. Hij heeft verschillende brieven geschreven naar de gemeente Rotterdam. "De gemeente laat gewoon toe dat een uniek beeld aan het wegrotten is", zei de Rotterdammer vorig jaar tegen RTV Rijnmond, Het Ding is gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Naum Gabo. De opvallende sculptuur is 26 meter hoog en werd in 1957 als wederopbouwcadeau geschonken aan de gemeente Rotterdam.