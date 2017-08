Voormalig Spice Girl naar Night of the Proms in Ahoy

Mel C. Foto: ANP/EPA/SASCHA STEINBACH

Voormalig Spice Girl Melanie C komt naar Rotterdam. Op 18 november maakt zij haar opwachting tijdens Night of the Proms in Ahoy.

Mel C, beter bekend als Sporty Spice, zingt niet alleen haar eigen nummers, maar ook nummers van de Spice Girls. Jongste artiest ooit

Ook soulzangeres Joss Stone staat in november op het Rotterdamse podium, net als pianiste Emily Bear. Zij is met haar 16 jaar de jongste artiest ooit op Night of the Proms. Een dubbelrol is, net als vorig jaar, weggelegd voor Leona Philippo. De winnares van The Voice of Holland 2012 presenteert de show, maar treedt ook zelf op.