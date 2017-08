Frauderende schooldirecteur moet een jaar de gevangenis in

De voormalig directeur van de Rotterdam Business School moet een jaar de cel in voor oplichting, valsheid in geschrifte, verduistering en witwassen. De 62-jarige Hagenaar heeft zijn werkgever voor meer dan een ton opgelicht. Hij moet het geld terugbetalen.

Cees van der K. declareerde twee jaar lang nep-wervingsactiviteiten in Zuid-Amerika. De fraude kwam in september vorig jaar aan het licht toen de directeur tijdens ziekte werd vervangen. Een collega ontdekte de vals facturen en trok aan de bel.

Van der K. was niet in de rechtbank toen het vonnis werd uitgesproken. Eerder liet hij weten dat een gevangenisstraf voor hem 'het einde' zou zijn, omdat hij wil zorgen voor zijn twee kinderen en zijn vriendin uit Costa Rica, die illegaal in Nederland is.