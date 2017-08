Giraffe geboren in Diergaarde Blijdorp

Foto: Diergaarde Blijdorp Foto: Diergaarde Blijdorp Foto: Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp is een giraffe geboren. Moeder Kimberley beviel donderdagochtend vroeg van een gezond hengstje. De vader is Banio.

Toen de verzorgers aankwamen, probeerde het nog wiebelige jong al op te staan. In de loop van de ochtend dronk het al bij zijn moeder. Dat is volgens Rotterdamse dierentuin goed nieuws, omdat in de eerste 48 uur de moedermelk nog de meeste antistoffen bevat. Je kunt al op kraamvisite: moeder en jong zijn al te bewonderen.