15-jarige verkracht in Dordrecht

Een 15-jarig meisje uit Dordrecht is donderdagmorgen verkracht door een 17-jarige jongen. Dit gebeurde in een woning in de Indische- en Vogelbuurt.

Het meisje was in de woning met vrienden aan het 'chillen' toen ze door de jongen werd misbruikt. Voorbijgangers hoorden het indringende gegil van het meisje. Eén van hen waarschuwde de politie. Agenten troffen het meisje aan op straat. Op haar aanwijzingen kon in de woning de 17-jarige jongen worden aangehouden.