Sparta-Roda JC verplaatst

De wedstrijd tussen Sparta en Roda JC is een dag verplaatst. Oorspronkelijk stond de wedstrijd gepland op zaterdag 30 september. De wedstrijd wordt nu op zondag 1 oktober op het Kasteel afgewerkt.

De aftrap is om 16.45 uur. Vorig seizoen eindigde Sparta-Roda in een 2-2 gelijkspel, nadat de Limburgers op 2-0 voor waren gekomen. Na deze speelronde is Sparta in verband met de interlandbreak twee weken vrij. Op 14 oktober speelt Sparta daarna de uitwedstrijd tegen Ajax.