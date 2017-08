Nieuwe Biesbosch-boek in Chris Natuurlijk van 12 augustus

Nieuwe Biesbosch-boek bijna af, Spreeuw Centraal, Kattenliefde en Burgemeester Hoffmanplein weer groen





Boek over nieuwe natuur Biesbosch in de maak

Als boswachter heeft Thomas van der Es heel wat boeken over de Biesbosch bestudeerd. Maar een boek over de nieuw gevormde natuur in zijn geliefde Biesbosch was er nog niet. Dat boek, met illustraties van Stef den Ridder, is nu in de maak. De teksten zijn geschreven, de tekeningen gemaakt en nu ligt het bij de drukker. Chris Natuurlijk wandelt met de twee makers van De Nieuwe Biesbosch door een klein stukje natuur uit het boek.

Spreeuw Centraal

De spreeuwen op station Rotterdam Centraal staan centraal in Spreeuw Centraal in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Op 26 augustus gaat de tentoonstelling open, maar directeur Kees Moeliker vertelt nu alvast meer. Zoals over de oudste Rotterdamse spreeuw uit de collectie die dateert uit 1892.

Kattenliefde in de Kunsthal

In de Kunsthal in Rotterdam wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen voor Kattenliefde . Conservator Annemarie Nycolaas vertelt over de meest aaibare tentoonstelling die ze ooit gemaakt heeft. De tentoonstelling is vanaf 9 september te zien in de Kunsthal in het Rotterdamse Museumpark

Het mooiste plantsoen van Rotterdam?

In de negentiende eeuw stond het Burgemeester Hoffmanplein op het Noordereiland bekend als het mooiste plantsoen van Rotterdam. Door de jaren heen heeft het plein een heel ander aanzien gekregen, maar op initiatief van bewoners is het plein weer in oude stijl hersteld. Chris Natuurlijk wandelt met Anne Mieke Backer, tuin- en landschapsarchitect en bewoonster van het eiland, door het plantsoen met drie bijzondere ijkpunten: de monumentale paardenkastanje, de Wilhelminafontein en het Stieltjesmonument. De "Naald van Stieltjes" is in oorspronkelijke grandeur hersteld en dat is volgens Backer de kers op de taart van het vernieuwde plein. De onthulling is op zaterdag 9 september.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.