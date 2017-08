Van Bronckhorst verwacht Jones en Haps op tijd fit

Trainer Giovanni van Bronckhorst gaat er vanuit dat Ridgeciano Haps en doelman Brad Jones komende zondag gewoon inzetbaar zijn in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. De linksback en de doelman konden vanwege kleine pijntjes deze week niet alle trainingen meemaken.

'Ze zijn natuurlijk niet voor niets binnen gebleven deze week', zegt Van Bronckhorst tegenover Feyenoord TV over Haps en Jones. De keeper kreeg dinsdag in de auto last van zijn rug en staakte al snel de training. Woensdag en donderdag heeft Jones de training overgeslagen. Haps ontbrak ook de laatste dagen op de training. 'Dat hebben we uit voorzorg gedaan. Ik ga er wel vanuit dat ze allebei kunnen spelen', zegt 'Gio'

De wedstrijd Feyenoord-FC Twente is zondag om half drie. Vrijdag zal Van Bronckhorst op de persconferentie mogelijk meer loslaten over de fitheid van zijn groep.