Straaljager gaat door geluidsbarrière, waarom steeds boven onze regio?

Veel klachten uit onze regio door een enorme knal. De ramen trilden onder meer in Hoogvliet, Vlaardingen, Barendrecht en Alblasserdam. Het bleek te gaan om een straaljager die door de geluidsbarrière ging. Op sociale media reageerden tientallen mensen en dat was niet voor het eerst.

Een aantal had niet door dat het om een supersonisch vliegende straaljager ging en vroeg zich af wat er aan de hand was.

"Wij hebben vandaag een testvlucht gedaan", legt Suzanne Mathijssen van Defensie even later op Radio Rijnmond uit.

"Zo'n vlucht kan om verschillende redenen plaatsvinden. Dat is bijvoorbeeld na groot onderhoud, als grote delen van het toestel eraf zijn geweest, als het toestel 180 dagen niet heeft gevlogen of als er een probleem is ontdekt waarvoor een vlucht nodig is om het te verhelpen."

Er zijn twee plekken in Nederland waar straaljagers door de geluidsbarrière mogen gaan. Dat is in het gebied tussen Steenbergen en Tiel en in het oosten van Nederland boven de Wadden en de Noordzee. Gemiddeld zijn er twee keer per maand van dit soort vluchten.

"Het kan niet altijd boven zee omdat daar ook vliegverkeer van bijvoorbeeld Schiphol is", legt Mathijssen uit. "Het moet wel veilig gebeuren. Bovendien kan de test alleen goed worden uitgevoerd als het toestel weinig brandstof aan boord heeft."