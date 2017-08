Met Jaws naar de haaien op Kralingse Plas

Het grote scherm aan de Kralingse plas

De opbouw van ‘Jaws in de Kralingse plas’ is in volle gang. Vrijdag en zaterdag kunnen bezoekers op een groot scherm naar de legendarische haaienfilm kijken terwijl ze in een opblaasband dobberen op het water.

Volgens de organisatie gaat het om het grootste scherm van Europa. “10 meter hoog en 20 meter breed is hij”, vertelt organisator Laurens van Wesep. Van Wesep kwam vorig jaar al met het idee. Op Facebook werd toen vol enthousiasme gereageerd, maar de tijd om het te organiseren bleek te kort. “En nu is het dus echt zover!” Duikers

Het afgelopen jaar is goed nagedacht hoe van dit evenement een echte beleving gemaakt kan worden. "Ik ga niet alles verklappen, maar er zullen dingen onder water gebeuren. Denk aan duikers die mensen aan hun tenen trekken en die met haaienvinnen rondzwemmen." Maar het is meer dan alleen film kijken. "We willen echt een festivalsfeertje creëren. Dus er is een foodcourt en na de film hebben we een band en een after-party. Maar Jaws is natuurlijk wel de hoofdact!" Kijken vanaf het water is geen 'moetje'. Als mensen dat te eng of te koud vinden, dan zijn er ook voldoende zitplekken op het strand. Over blauwalg hoeven mensen zich ook geen zorgen te maken. Het water is getest en veilig verklaard. Er zijn nog kaartjes beschikbaar.