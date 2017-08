Docu 100 jaar Sparta-Kasteel zaterdag op TV Rijnmond

Het Kasteel

TV Rijnmond zendt zaterdag de documentaire 100 jaar Sparta-Kasteel uit. In de 55 minuten-durende special is te zien hoe het stadion in oktober 1916 in gebruik werd genomen en hoe het zich daarna ontwikkelde tot een iconische plek in het Nederlandse betaald voetbal.

Het Kasteel is het oudste voetbalstadion van Nederland. Het complex aan de Spartastraat

in de Rotterdamse wijk Spangen is in de loop der jaren meerdere keren verbouwd en aangepast, maar de trotse torentjes bleven fier overeind staan. De documentaire zit vol historisch materiaal. Daarnaast komen bekende Spartanen als Louis van Gaal, Jules Deelder en Pim Doesburg aan het woord. 100 jaar Sparta Kasteel begint zaterdag om 17.00 uur en wordt ieder uur herhaald.