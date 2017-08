Eigenaar Club Vie vecht sluiting aan met kort geding

De eigenaar van de Rotterdamse Club Vie spant bij de rechtbank een kort geding aan tegen de sluiting van zijn zaak. Tony Carbonaro vindt de sluiting een te zware maatregel.

Dat meldt NRC donderdag.Carbonaro had al beroep aangetekend tegen de beslissing van de gemeente, zei hij vorige week op Radio Rijnmond. Maar de behandeling daarvan kan maanden duren. Om toch weer snel open te kunnen gaan dient over een week het kort geding.

Zeker elf vrouwen zijn de afgelopen anderhalf jaar aangerand of verkracht nadat ze in Club Vie waren geweest. De daders en slachtoffers hadden elkaar daar ontmoet. Een aantal vrouwen is ook gedrogeerd in de club.

Carbonaro heeft extra beveiliging ingehuurd en kocht bodycams voor het personeel om de zedendelicten tegen te gaan.

"Het is een behoorlijke financiële strop", zei hij eerder tegen RTV Rijnmond. "Een weekend dicht is al een ramp, maar drie maanden."

"Ik heb vijftig man personeel in dienst, maar ik moet voorlopig ontslag aanvragen. Ik heb geen kleine kroeg op de hoek, maar een grote club. We zijn blij als we na een weekend nog iets overhouden voor onszelf."