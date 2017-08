Feyenoord-FC Twente live op radio, Willem II-Excelsior via livestream

Om zoveel mogelijk voetballiefhebbers tevreden te stellen verdeelt RTV Rijnmond de wedstrijden van Feyenoord en Excelsior komende zondag over twee kanalen. Als om 14.30 uur in de Kuip wordt afgetrapt is het live verslag van het duel van de kampioen met FC Twente live en integraal te volgen op Radio Rijnmond.

Eveneens live en integraal is er tegelijkertijd het verslag van Willem II-Excelsior. Dit is te volgen via een livestream op onze website. Beide duels zijn dus onafgebroken en van de eerste tot de laatste minuut te volgen via RTV Rijnmond. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zijn de verslaggevers bij Feyenoord-FC Twente, Dennis Kranenburg is onze man bij Willem II- Excelsior.

Op zaterdagavond doen we uiteraard ook live verslag van VVV Venlo-Sparta. In een uitzending van 18.00 uur tot 21.00 uur praat ook Dennis Kranenburg je bij over het duel dat om 18.30 uur begint.