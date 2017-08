Emotionele herdenking overleden scouts Alblasserdam

Tientallen mensen zijn donderdagavond bij elkaar gekomen om de twee jongeren van Scouting Alblasserdam te herdenken, die maandag om het leven kwamen in de Ardennen.

Het was een emotionele avond bij het clubgebouw in Alblasserdam. Mensen hielden elkaars hand vast. Ook uit nabijgelegen dorpen kwamen mensen.

"Nieuw-Lekkerland is een betrekkelijk kleine gemeenschap, dus iedereen kent elkaar natuurlijk", aldus een van de bezoekers van de herdenking. "Martijn ken ik persoonlijk en bij de opa en oma van het meisje heb ik tegenover gewoond."

De toeloop naar het scoutinggebouw was groot donderdagavond. "Ze zijn zo jong, maar hebben al veel betekend voor de mensen. Ik weet dat hij leider was van een kamp met kinderen die het thuis niet zo goed hebben. Het was een heel sociale jongen."

Begin deze week kwamen de 21-jarige vrouw uit Nieuw-Lekkerland en de 28-jarige Zwijndrechter om het leven bij het auto-ongeluk in de Ardennen. Ze waren op kamp met de scouting.

"Deze afschuwelijke gebeurtenis raakt ons als scouts zeer en ons verdriet is groot. Wij leven mee met de familie en vrienden die dit vreselijke verlies moeten verwerken. Wij wensen hen veel sterkte toe", schreef de leiding van de scouting eerder op Facebook.