Verstegen op WK naar halve finale 800m

Sanne Verstegen heeft zich donderdagavond op de Wereldkampioenschappen Atletiek in Londen geplaatst voor de halve finale op de 800 meter. De Rotterdamse atlete plaatste zich in haar serie net niet direct, maar mocht als één van de tijdsnelsten toch door.

De 31-jarige Verstegen liep in de eerste heat een tijd van 2.01,50 en werd vierde, terwijl alleen de eerste drie atleten zich direct plaatsten voor de halve finale. Ze moest tot het einde van de vijfde serie wachten of haar tijd voldoende was. Uiteindelijk plaatste Verstegen zich als vierde van de zes tijdsnelsten.

De halve finale is vrijdag.