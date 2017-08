Hippe tennisvorm Padel krijgt NK in Rotterdam

Padelspelers in actie

Het is een kruising tussen squash en tennis en het wordt steeds populairder: padel. Van 4 tot 10 september is het NK padel in Rotterdam. Een primeurtje, want het is het eerste Nederlandse kampioenschap voor deze sport.

"De deelnemers worden ingedeeld in drie verschillende niveaus, van beginner tot ervaren. Iedereen kan zich dus nog aanmelden voor het NK padel", vertelt Pim van Zuilekom van Padelclub Victoria. Groei

"De Nederlandse Padelbond heeft nu zo'n veertig locaties, maar elke maand komen er twee tot drie bij. De sport groeit echt snel in Nederland", zegt Van Zuilekom verder. De sport is nog nieuw in Rotterdam. De banen van Victoria zijn sinds oktober 2016 open. Meer tactiek

"Toen ik het voor het eerst zag, dacht ik wat is dit nou? Je ziet een kooi met glazen platen rond het veld, je ziet een soort van beachrackets. Tot je het speelt, dan denk je: wauw!" "Dat padel een combinatie is van tennis en squash is de meest simpele uitleg, maar het is zoveel meer. Door de snelheid en de vele mogelijkheden vraagt het spel heel veel tactiek. Slim spelen is belangrijker dan hard kunnen slaan."