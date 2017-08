Opnieuw protest tegen uitstoot DuPont/Chemours

De actie vorig jaar

Bij het stadskantoor in Dordrecht wordt 26 augustus een protestmars georganiseerd tegen de uitstoot van chemisch afval. Aanleiding is onder meer de ophef van de afgelopen maanden over de Dordtse chemiefabriek Chemours/DuPont.

Doel van de protestmars is om gemeenten, provincies, regering en fabrieken op te roepen 'om het vergiftigen van water en eten een halt toe te roepen'. Op Facebook is een evenement aangemaakt 'Stop het lozen van GenX in ons water' en daar kunnen mensen zich aansluiten en meepraten. Begin november vorig jaar was er ook al een protest in Dordrecht. De organisatoren hoopten toen op 5000 mensen. Uiteindelijk kwamen er 150 mensen opdagen.