Man beschoten in Rotterdam-West

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag onderzoek gedaan naar een schietpartij op de Heemraadstraat in Rotterdam-West.

Een 30-jarige man uit Capelle aan den IJssel meldde zich rond middernacht bij het politiebureau met het verhaal dat hij was beschoten toen hij in zijn auto zat. Hij werd niet geraakt, maar de achterruit van de auto was wel kapot.

Agenten hebben rond de Ruilstraat gezocht naar sporen van de schietpartij. Ze hebben een vuurwapen en een patroonhouder gevonden.

Er is nog niemand aangehouden. Ook is nog onduidelijk of de man expres werd beschoten.