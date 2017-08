Dode gevonden bij brand in Rotterdam

Bij een brand aan de Neel Gijsenstraat in Rotterdam-Overschie is vrijdagochtend vroeg een lijk gevonden. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd.

De brand brak rond 07.30 uur uit in een huis. De brandweer had gehoord dat er misschien iemand binnen was.

Eenmaal binnen werd het lichaam gevonden. Het is nog onduidelijk of het een man of een vrouw is.

De politie heeft nog geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een misdrijf. Er wordt wel onderzoek gedaan.

Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle.