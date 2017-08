FC Rijnmond voortaan ook live op Facebook

FC Rijnmond

Onze regionale voetbaltalkshow FC Rijnmond is voortaan ook live te zien via een stream op Facebook. Hierdoor kun je vragen stellen aan onze gasten aan tafel, die meteen in de uitzending meegenomen kunnen worden.

Vanmiddag schuift Sparta-trainer Alex Pastoor aan bij presentator Etienne Verhoeff en chef sport Ruud van Os. Om 17:16 begint onze uitzending, die dus naast de gebruikelijke uitzending op TV Rijnmond ook op onze Facebook-pagina RTV Rijnmond Sport te zien is. Op zondag nemen we FC Rijnmond vaak eerder op. Ook dan zal de show live op ons Facebook-account te volgen zijn en pas later op televisie.