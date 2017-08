Johan Derksen: 'Feyenoord wordt weer kampioen'

Wat voetbaljournalist Johan Derksen betreft hoeven de komende negen maanden geen wedstrijden te worden gespeeld, want het is al duidelijk. "Feyenoord wordt gewoon weer kampioen," zegt Derksen.

"Ik denk dat Feyenoord weer kampioen wordt. Dat komt vooral door de andere ploegen. PSV is een ramp. Cocu is daar al een aantal jaren trainer, maar in al die jaren is er geen enkele speler beter gaan voetballen. En Ajax is toch een beetje een jeugdelftal, dat is niet voldoende om kampioen te worden. Mensen in Rotterdam kunnen dus rustig gaan slapen."

