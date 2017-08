Rotterdamse drugsverdachte mag worden uitgeleverd aan Turkije

Nederland mag een Turkse drugsverdachte uit Rotterdam uitleveren aan Turkije. De rechtbank in Den Haag heeft dat vrijdag besloten in een kort geding.

De 63-jarige Osman Albay had de Nederlandse Staat voor de rechter gesleept, omdat hij wilde voorkomen dat hij terug moet naar Turkije. Hij is bang dat hij daar geen eerlijk proces krijgt en in een overvolle gevangenis terechtkomt.

Couppoging

Albay wordt in Turkije verdacht van drugssmokkel. Het land had om zijn uitlevering gevraagd, maar het was nu tot nu toe nog niet zover gekomen vanwege onder meer de mislukte coup in Turkije. Alle verzoeken tot uitlevering werden daarna uitgesteld.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) zei in juli dat hij weer wilde beginnen met uitleveren.

De landsadvocaat zei twee weken geleden tijdens de zitting dat Nederland bij een uitlevering rekening houdt met de aanklacht. Als iemand bijvoorbeeld verdacht wordt van betrokkenheid bij de coup of Gülen-aanhanger is, wordt hij niet uitgeleverd. Bij drugsmisdrijven geldt die bescherming niet.

Garanties

De rechtbank in Den Haag was het daar vrijdag mee eens, omdat het niet gaat om een politiek gevoelige zaak. Turkije heeft bovendien de garantie gegeven dat Albay een eerlijk proces krijgt.