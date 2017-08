Spijkenisse klaagt over stank

In Spijkenisse is vrijdag meerdere keren geklaagd over stank. Bij de Milieudienst Rijnmond DCMR zijn al bijna dertig meldingen binnengekomen over chloor, gas en olie.

Het is nog onduidelijk waar de stank vandaan komt. Dat zoekt de milieudienst nu uit.