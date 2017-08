Weer veilig zwemmen in Dordrecht en Vlaardingen

De waarschuwing voor blauwalg in de zwemplas bij de Merwelanden in Dordrecht is ingetrokken. Uit een recente controle blijkt dat er weer veilig gezwommen kan worden.

Ook voor de Krabbeplas Oostzijde bij Vlaardingen is de waarschuwing ingetrokken. Aan de zuidkant zit er nog wel blauwalg in het water. Blauwalg duikt bijna elke zomer op in het zwemwater. Dit zorgt voor huidirritatie en maag- en darmklachten. Op zeven plekken geldt nu een negatief zwemadvies.