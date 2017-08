Postcode 3089, Rotterdam Heijplaat

Verrek, op Heijplaat blijkt een indiaan te wonen, ontdekten we tijdens het postcodeparcours. Zijn naam is "Crying White Wolve", maar voor buurtbewoners is het gewoon Nico Prins.

Nico werd (kort samengevat) geadopteerd door een indianenfamilie uit North Dakota in de Verenigde Staten en kreeg deze naam van een overleden zoon van de familie. In zijn normale leven is hij verhalenverteller, schrijver en portier bij Hotel New York.

Heijplaat is begin vorige eeuw als tuindorp gebouwd voor havenarbeiders van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM). De scheepswerf is inmiddels gesloten, maar nog altijd is het een hechte gemeenschap.

Ook bijzonder op Heijplaat zijn de duurzame woningen op een veld achter het tuindorp. Hier wonen Robert Ennema en zijn zoontje Tjerk. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een hele wijk komt met 170 duurzame woningen.

Op het RDM-terrein zelf worden geen schepen of onderzeeboten meer gemaakt, maar werken jonge ondernemers aan nieuwe technieken. Verslaggever Mirjam de Winter kreeg van Studio Rap voor ons regiomuseum een "kunstwerkje" van hout, helemaal gemaakt door een robot.