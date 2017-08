Jones twijfelgeval voor duel met FC Twente

Keeper Brad Jones

Het is nog maar de vraag of Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zondag tegen FC Twente een beroep kan doen op Brad Jones. De keeper trainde vrijdag niet mee, hij heeft nog altijd last van een rugblessure. Van Bronckhorst is wel hoopvol over de inzetbaarheid van de doelman.

Als Jones niet kan spelen, staat Justin Bijlow onder de lat. Kenneth Vermeer is, zoals bekend, enkele maanden uit de roulatie. Van Bronckhorst gaf tijdens de persconferentie wederom aan geen extra keeper te halen. Hij verwacht Jones, mocht hij zondag tegen FC Twente niet kunnen keepen, wel snel terug te hebben. Bart Nieuwkoop heeft een kleine terugslag gekregen in zijn revalidatie en is er de komende weken nog niet bij. Kevin Diks speelt net als tegen Vitesse als rechtsback. Ridgeciano Haps trainde vrijdag wel voluit mee, de linksback is inzetbaar ondanks dat hij een aantal trainingen aan zich voorbij moest laten gaan.