Berghuis: 'Verder gaan met eerste twintig minuten van Vitesse'

Steven Berghuis

Feyenoord start de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Vorig seizoen openden de Rotterdammers furieus aan het seizoen. Met 27 punten uit 9 duels. Een geweldige start. En daar gelooft Steven Berghuis weer in. "Het kan altijd, die punten zijn te halen. Maar dat komt je niet zomaar aanwaaien. Vorig jaar waren we heel goed in het begin, hoop dat we dat weer zijn."

En dan moet Feyenoord, vindt Berghuis, voortborduren op de beginfase tegen Vitesse, om de Johan Cruijff Schaal vorige week. "Die eerste twintig minuten. Daar proberen we mee verder te gaan en dan verwacht ik dat wij binnen." Feyenoord - FC Twente begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.