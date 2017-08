Breuer: 'In coaching duidelijk afstemmen in welke taal'

Sparta mist zaterdagavond in de seizoensouverture tegen VVV-Venlo Paco van Moorsel. De middenvelder kampt al enkele weken met een botkneuzing in zijn rug. De Brabander trainde vrijdag apart van de groep.

Vraag is hoe Sparta ervoor staat, met veel nieuwe - met name buitenlandse - jongens. "Dat moet blijken," zegt Michel Breuer. "Fysiek wel, na zes weken goed trainen. Maar met alle wisselingen moet het blijken hoe het uitpakt in de competitie. Maar ons spel is niet nieuw ofzo."

Veel nieuwelingen zijn de Nederlandse taal niet machtig, sommigen spreken zelfs nauwelijks Engels. Breuer: "Engels kennen we allemaal wel een paar woorden van, en als het echt moet schakelen we over naar Duits, maar is niet echt best. In coaching moeten we wel duidelijk afstemmen in welke taal we dat doen. Je kunt niet verwachten dat de nieuwe jongens de taal spreken, dus daar moet je het over hebben."