Luigi Bruins twijfelgeval bij Excelsior

Luigi Bruins

Excelsior opent de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen Willem II. Of Luigi Bruins kan spelen, is twijfelachtig. De middenvelder kampt met een bovenbeenblessure. Mike van Duinen ontbreekt sowieso, hij is zeker zes weken uit de roulatie.

Bij Excelsior traint Carlo de Reuver al de hele voorbereiding mee. Door een administratieve fout is hij nog steeds speler van de Kralingers. De Reuver was verhuurd aan amateurclub Capelle, maar zijn contract is te laat opgezegd. Dus loopt zijn verbintenis nog een seizoen door. Op speeltijd in de hoofdmacht hoeft hij niet te rekenen. "Hij heeft geen status," zegt trainer Mitchell van der Gaag. "Dat gaat niet veranderen. Het is voor beide partijen vervelend." De uitwedstrijd van Excelsior bij Willem II is zondag te volgen via een livestream op Rijnmond.nl. Het duel begint om 14.30 uur.