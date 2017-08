Rotterdamse katten rennen vrijheid weer tegemoet

Een deel van de zwerfkatten die begin deze week werden gevangen in Rotterdam-Overschie is vrijdag weer vrijgelaten. De dieren konden niet wachten om hun vrijheid tegemoet te rennen en gingen er dan ook snel vandoor toen hun kooi eenmaal openging.

Meer dan dertig katten en kittens werden maandag met een speciale kooi gevangen in de buurt van de Parallelstraat. Daar liepen veel zwervertjes rond.

Ze werden verzorgd door dierenliefhebster Marja Wiskie en haar man. “Er hebben altijd katten gelopen, maar nooit zoveel als nu. En ja, geef je er tien te eten, dan kunnen er ook wel vijftien eten en nu werd het ons echt teveel”, aldus Wiskie.

Om te voorkomen dat dat er meer worden, heeft Stichting Zwerfkatten Rijnmond de beesten gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd. Volwassen katten gaan terug het wild in. De kittens worden gesocialiseerd en later geadopteerd.

Marja is blij dat de katten terug zijn. En voor de vrijwilligers is de vrijlating ook altijd een feestelijke gebeurtenis, vertelt Joke Blokland van de stichting.

“Het vangen is niet leuk, dat geeft de katten stress. Als je de katten weer in hun vertrouwde omgeving vrij kunt laten, dan is alles weer goed. Een mooi moment!”



