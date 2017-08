FC Dordrecht haalt twee nieuwe spelers

FC Dordrecht heeft twee nieuwe spelers aan de selectie toegevoegd. Bruno Goncalves Kischinevksy en Tom Rosenthal hebben een contract getekend voor één seizoen. Bruno komt over van Madureira en is na Matheus en Cicero de derde Braziliaan in de groep van trainer Gerard de Nooijer. Rosenthal, 20 jaar, heeft de Belgisch-Israëlische nationaliteit. Hij is zoon van voormalig Israëlisch international Ronny Rosenthal. De nieuwe aanwinst van FC Dordrecht speelde onder andere bij Zulte Waregem en Queens Park Rangers (onder 23). Zaterdag oefent FC Dordrecht tegen RKC Waalwijk. De competitie start op vrijdag 18 augustus met een uitduel bij Fortuna Sittard.