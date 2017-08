Rotterdamse ouderen zijn minder eenzaam

De aanpak van de gemeente Rotterdam om eenzame ouderen uit hun isolement te halen, lijkt te werken. In vier jaar tijd is het aantal eenzame ouderen van 56 procent afgenomen tot 53 procent.

En daarmee gaat Rotterdam in tegen de landelijke trend. In veel andere steden neemt eenzaamheid onder senioren juist steeds verder toe.

In 2013 besloot de gemeente over te gaan tot het nemen van actie, nadat bleek dat in Rotterdam-West een vrouw tien jaar onopgemerkt dood in haar woning had gelegen.

Een buurman vertelde toen dat hij de vrouw voor het laatst gezien had in 2002. Hij kon het zich zich herinneren omdat hij toen voor het eerst euro's voor haar haalde.

''In sommige wijken was het zelfs eenderde van de bewoners, die niemand hadden om op terug te vallen'', aldus wethouder Hugo de Jonge vrijdag op Radio Rijnmond

Ruim 8000 75-plussers kregen daarom de afgelopen anderhalf jaar bezoek van vrijwilligers. In 2000 gevallen kwam de gemeente Rotterdam daarna in actie. Mensen kregen hulp bij het vinden van activiteiten of speciale zorg.

''Ik denk dat we ouderen moeten blijven helpen. Het werkt aanstekelijk, er zijn nu enorm veel initiatieven die bezig zijn om iets voor ouderen te doen. Laten we daar vooral mee doorgaan'', besluit De Jonge.