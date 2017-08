APM weert aanrander chauffeusse van terminals

De Roemeense chauffeur die maandag een Nederlandse chauffeuse aanrandde, mag niet meer op de APM Terminals komen. Het bedrijf op de Tweede Maasvlakte zegt tegen RTV Rijnmond dat de 30-jarige man een verbod voor alle terminals heeft gekregen.

Het bedrijf waar de Roemeen voor werkt is op de hoogte gebracht van het incident. De chauffeur werd een dag na de aanranding vrijgelaten na het betalen van een boete.

''We hadden hem voor de rechter kunnen brengen. Maar die zaak zou mogelijk pas over een jaar hebben gediend. De vraag is of de man dan nog op de zitting was verschenen. Vasthouden konden we 'm niet,'' legt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie uit.

''Door de boete op te leggen, hebben we direct actie ondernomen.''