Tientallen tips over dode baby in plantenbak Rotterdam-Zuid

De politie heeft tot nu toe 35 tips binnengekregen over de vondst van de dode baby in Rotterdam-Zuid. Het lichaam werd een week geleden gevonden door een vrouw die haar hondje uitliet. De baby lag in een grijze vuilniszak in een plantenbak aan de Antoine Platekade.

De politie is met twintig rechercheurs bezig om te achterhalen wie de baby was en hoe het kindje is overleden.

"We nemen alle tips mee in het opsporingsonderzoek en lopen ze allemaal zorgvuldig uit. Maar ondanks al deze tips en de informatie vanuit het buurt- en passantenonderzoek blijft nieuwe informatie welkom," aldus Raymond Kolsteren van de politie.

Zo is de politie vooral op zoek naar mensen die vrouwen in de regio Rotterdam kennen die net bevallen zouden moeten zijn, maar waar geen baby is gezien.

De politie doet ook een beroep op medici omdat nog niet duidelijk is of de baby met hulp van zorgverleners ter wereld is gekomen. Mensen met een beroepsgeheim die twijfelen om te bellen kunnen het beste contact opnemen met adviseurs van hun beroepsgroep.