'Het koningshuis is mijn houvast in barre tijden'

Mies van den Berg was jarenlang royaltywatcher voor RTV Rijnmond. In onze zomerrubriek 'Hoe is het nu met?' is de 85-jarige Mies nog altijd onverminderd enthousiast over het koningshuis.

"Nu ik al dat gedoe in Noord-Korea zie, vind ik mijn toevlucht in het koningshuis", vertelt Mies. "Ik kan zo genieten als ik naar Willem-Alexander, Maxima en de drie prinsesjes kijk."

Mies weet nog goed hoe ze in 2002 in contact kwam met RTV Rijnmond. Ze werd uitgenodigd voor het huwelijk tussen Willem-Alexander en Maxima, nadat ze een brief had gestuurd naar het koningshuis.

Verslaggever Dave van der Wal volgde haar tijdens de voorbereidingen voor de bruiloft en tijdens de ceremonie.

"Ik mocht niet in het zwart, niet in het wit en niet in het oranje", weet Mies zich nog goed herinneren. "Toen heb ik een bruine hoed gekocht. Het was een dag om nooit te vergeten."

Onlangs ontving Mies nog een brief van de koning. "Toen hij 50 jaar was geworden heb ik hem uitgenodigd om te komen eten", vertelt ze enthousiast. "Maar ze zijn daar niet op in gegaan. Ik kreeg wel een briefje terug met een bedankje."