Rijnmond Staat Stil met Martin Venix

Martin Venix, wereldkampioen baanwielrennen (bron: Wikipedia/Sjaak van Meel)

Hij was wereldkampioen in 1979 en 1982 en is een van de twee wielrenners van wie in Nederland een standbeeld is gemaakt. Toch zegt hij: "Ik was geen sportief mannetje." Martin Venix, baanwielrenner.

Zijn levensverhaal is er een van het toeval. "We zaten op de camping in Gilze-Rijen en daar fietste ik vanuit Rotterdam naartoe. Zo kwam ik erachter dat ik aardig hard kon fietsen." Een vriend daagde hem als 16-jarige uit om fietsend achter een brommer een wedstrijdje te doen. "Hij kwam een uur na mij binnen. Dat is de reden dat ik ben gaan wielrennen." Eddy Merckx

Martin Venix reed tijdens 'Ahoy op Zondag', een evenement dat klein begon en al snel razend populair werd. Hij nam deel aan de Zesdaagse in Ahoy en verkeerde tussen de grote wielrenners. Smakelijke verhalen zijn het. Over zijn 'knokpartij' met Bernard Hinault en zijn botsing met Eddy Merckx, die heel beleefd bleef. Martin Venix reed tijdens 'Ahoy op Zondag', een evenement dat klein begon en al snel razend populair werd. Hij nam deel aan de Zesdaagse in Ahoy en verkeerde tussen de grote wielrenners. Smakelijke verhalen zijn het. Over zijn 'knokpartij' met Bernard Hinault en zijn botsing met Eddy Merckx, die heel beleefd bleef. 's Nachts rijden "voor één dronken toeschouwer", het was een bijzondere tijd. En hoe kwam die 'klarinet in de anus' terecht? Luister dan in Rijnmond Staat Stil naar Peter Bonthuis in gesprek met voormalig profstayer Martin Venix. "Ik wil nog een keer de Mont Ventoux op".